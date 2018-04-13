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13.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Тихий немецкий бунт Прагматичность фрау Меркель в подходе к участию в возможной военной интервенции в Сирию заслуживает пусть не бурных, но всё-таки аплодисментов. Потому что сегодня немецкая рациональность стоит выше французской эмоциональности и британского раболепия. Впрочем, на отказ от заманчивого предложения немного повоевать против России и Асада у фрау канцлерин есть ряд довольно веских причин. Но осадочек останется. И не факт, что в ближайшее время у Германии не начнутся проблемы.
13.04.2018
Мнения из Сети ;
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Новости
13.04.2018 13:45 Мск (15:45 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
Песков о блокировке Telegram: Это решение суда, я никак его комментировать не буду
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песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2014) | Фото: Накануне.ru

В Кремле пока не решили, какой мессенджер собираются использовать для связи с журналистами вместо Telegram, и не будут комментировать решение суда о его блокировке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, сегодня Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России. Он разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции.

"Это решение суда, я никак его комментировать не буду", - приводит слова Пескова ТАСС.

Телеграм, Telegram, Роскомнадзор(2018)|Фото: Накануне.RU

Он признался, что пока не может сказать, какой мессенджер будет использоваться вместо Telegram. По его словам, возможные варианты "по пальцам руки можно пересчитать".

"Надо посмотреть - какой удобный, какой обеспечивает удобство, скорость и качество, соединяет в себе весь набор услуг, тот и выберем", - пояснил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, сразу после решения суда Роскомнадзор уточнил, когда начнется блокировка Telegram.

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13.04.2018 13:45 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
15:45 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.04.2018 12:52 Мск
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Песков о блокировке Telegram: Это решение суда, я никак его комментировать не буду
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