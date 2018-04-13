Песков о блокировке Telegram: Это решение суда, я никак его комментировать не буду

В Кремле пока не решили, какой мессенджер собираются использовать для связи с журналистами вместо Telegram, и не будут комментировать решение суда о его блокировке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, сегодня Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России. Он разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции.

"Это решение суда, я никак его комментировать не буду", - приводит слова Пескова ТАСС.

Он признался, что пока не может сказать, какой мессенджер будет использоваться вместо Telegram. По его словам, возможные варианты "по пальцам руки можно пересчитать".

"Надо посмотреть - какой удобный, какой обеспечивает удобство, скорость и качество, соединяет в себе весь набор услуг, тот и выберем", - пояснил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, сразу после решения суда Роскомнадзор уточнил, когда начнется блокировка Telegram.