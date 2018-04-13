В Калининграде демонтированы цветочные горшки, "защищавшие" опоры освещения

На Высоком мосту Калининграда демонтированы цветочные горшки, служившие защитой для опор освещения.

Председатель городского комитета архитектуры и строительства Артур Крупин назвал горшки "временными пластиковыми колпаками" и особо подчеркнул, что они закупались и устанавливались подрядчиком, а муниципальный заказчик оплаты не производил.

Для защиты стыков опор контактной сети будут использовать декоративные элементы из литого чугуна, заказанные на Черняховском авторемонтном заводе.

Контракт на плановую реконструкцию Высокого моста оценивается в 929 млн руб., изначально основания опор прикрыли цветочными горшками, покрашенными в чёрный цвет, пишет Infox.