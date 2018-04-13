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экономика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Тихий немецкий бунт Прагматичность фрау Меркель в подходе к участию в возможной военной интервенции в Сирию заслуживает пусть не бурных, но всё-таки аплодисментов. Потому что сегодня немецкая рациональность стоит выше французской эмоциональности и британского раболепия. Впрочем, на отказ от заманчивого предложения немного повоевать против России и Асада у фрау канцлерин есть ряд довольно веских причин. Но осадочек останется. И не факт, что в ближайшее время у Германии не начнутся проблемы.
13.04.2018
Мнения из Сети ;
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Суд оставил в силе отставку главы Чайковского
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Глава Чайковского Алексей Третьяков (2018) | Фото: chaiknet.ru

Попавший под "уголовку" экс-глава Чайковского Алексей Третьяков, не смог через суд оспорить лишение полномочий. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Дело было рассмотрено. Суд принял решение отказать Алексею Третьякову в иске. Мотивировочная часть решения будет опубликована в понедельник.

Как сообщало ранее Накануне.RU, заявление о досрочном прекращении полномочий от Алексея Третьякова поступило в думу Чайковского 21 марта. Вопрос должен был быть рассмотрен на внеочередном заседании думы 23 марта. Однако до начала заседания глава города отозвал документ. Тем не менее, полномочия Третьякова были прекращены.

Напомним, Алексею Третьякову вменяют превышение полномочий. По некоторым данным, дело завели по факту незаконной передачи горожанке муниципальной квартиры и городской земли кооперативу "Рассвет".

Другие новости по темам: Чайковский, Алексей Третьяков, суд, лишение полномочий, превышение полномочий, уголовное дело
13.04.2018 13:50 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
15:50 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 04.04.2018 15:20 Мск
Экс-глава Чайковского попытается оспорить свою отставку через суд

Ранее 23.03.2018 15:00 Мск
Попавший под "уголовку" глава Чайковского покинул пост

Ранее 21.03.2018 14:17 Мск
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Суд оставил в силе отставку главы Чайковского
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