Суд оставил в силе отставку главы Чайковского

Попавший под "уголовку" экс-глава Чайковского Алексей Третьяков, не смог через суд оспорить лишение полномочий. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Дело было рассмотрено. Суд принял решение отказать Алексею Третьякову в иске. Мотивировочная часть решения будет опубликована в понедельник.

Как сообщало ранее Накануне.RU, заявление о досрочном прекращении полномочий от Алексея Третьякова поступило в думу Чайковского 21 марта. Вопрос должен был быть рассмотрен на внеочередном заседании думы 23 марта. Однако до начала заседания глава города отозвал документ. Тем не менее, полномочия Третьякова были прекращены.

Напомним, Алексею Третьякову вменяют превышение полномочий. По некоторым данным, дело завели по факту незаконной передачи горожанке муниципальной квартиры и городской земли кооперативу "Рассвет".