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от издателя  |  комментариев: 10


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В Екатеринбурге установят 12 новых остановок
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Екатеринбург, транспорт, общественный транспорт, автобус, остановка (2017) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге в 2018 году установят 12 новых остановочных комплексов, а цифровые информационные табло появятся на 21 остановке. Об этом Накануне.RU сообщили в мэрии города.

Как рассказали в комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга, новые автобусные остановки появятся на следующих участках: Кировоградская - Бакинских Комиссаров (в обе стороны), Кировоградская - Народного фронта (в обе стороны), Кировоградская - Республиканская (конечная остановка), Шефская - Совхозная (по четной стороне), Высоцкого - 40 лет Комсомола (по четной стороне), Белореченская - Шаумяна (по четной стороне), Заводская - Татищева, Новомосковский тракт - Лоцмановых (в сторону центра города), Ясная - Шаумяна (по четной стороне).

Также на Малышева-Луначарского будет перенесена по нечетной стороне Малышева автобусно-троллейбусная остановка "Дом кино".

"На 21 остановочном комплексе в центре города будут смонтированы цифровые информационные табло для пассажиров, показывающие информацию о погоде и интервалах движения транспорта. Они появятся на 10 трамвайных, семи автобусных и четырёх автобусно-троллейбусных остановках", - пояснили в мэрии.

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13.04.2018 13:17 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:17 Екб


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В Екатеринбурге установят 12 новых остановок
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