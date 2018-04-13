Украина обвинила Россию в руководстве международной сетью негативного влияния

Украина собирается предоставить доказательства существования под руководством России сети международного негативного влияния на свое информационное поле. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на Киевском форуме безопасности.

"Настал момент положить конец... Совсем недавно была создана рабочая группа в МВД и было возбужденно соответствующее уголовное дело... Сотрудничая с киберполициями всех наших партнеров и европейских, и американских, с Facebook, Twitter, Google, Microsoft... мы в ближайшее время покажем ту сеть международного негативного влияния "агрессора" на наше информационное поле", - сказал Аваков.

Судя по его словам, планируется дальнейшее наступление на российские СМИ, которые он назвал "агрессивными средствами нападения через новые средства медиакоммуникации".

"Не время больше миндальничать", - пригрозил Аваков.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, многие российские интернет-сервисы были запрещены в мае 2017 года.