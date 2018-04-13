Глава Прикамья Максим Решетников напишет "Тотальный диктант"

Губернатор Пермского края Максим Решетников напишет "Тотальный диктант" на площадке Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Свой уровень грамотности все желающие могут проверить завтра, в 13.00.

Как сообщают организаторы, в этом году участникам предстоит написать текст российской писательницы Гузели Яхиной, автора романа "Зулейха открывает глаза", лауреата премии "Большая книга". Текст состоит из трех частей: "Утро", "День" и "Вечер". Пермякам предстоит писать вторую часть - "День". Все три фрагмента войдут в новое, еще не опубликованное произведение Гузель Яхиной под названием "Дети мои". На книжных полках роман появится только в мае текущего года.



"Тотальный диктант" в Перми можно написать на 40 площадках во всех районах города.