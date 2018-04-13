В Екатеринбурге выбран проект "Контур-парка" на Широкой речке

Конкурсная комиссия выбрала лучший проект по обустройству "Контур-парка", который будет располагаться напротив нынешнего здания "СКБ Контура". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, победителем стало московское ООО "Т+Т Архитектс".

По мнению комиссии, именно его проект оказался самым удачным с точки зрения архитектурных решений.

"Бюро "Т+Т Архитектс" предложило понятную сеть переходов между корпусами и размещение паркингов в стилобатах. Сотрудники смогут, приезжая на работу на автомобиле, сразу подниматься с парковки в теплый офис и в течение дня перемещаться между зданиями по переходу. И в целом философия проекта очень близка "СКБ Контур". Это касается и обустройства парковой зоны, и проекта офисных зданий с атриумами в центре. В "СКБ Контур" все строится на горизонтальных связях и общении между сотрудниками, так что такая концепция в полной мере отвечает духу нашей компании", – рассказал руководитель проекта "Контур-Парк" компании "СКБ Контур" Андрей Михайлов.

На втором этапе конкурса, где все участники презентовали свои проекты, архитекторы компании "Т+Т Архитектс" заявили, что на территории необходимо построить новый Арбат, который станет лицом квартала, а также в офисном здании должен быть атриум, который объединяет пространство. Кроме того, разработчики проекта планируют построить скалодром и образовательный центр, по их мнению, он станет доминантой для северных и южных видовых точек.

Сейчас архитекторы приступают к следующему этапу - планирование территории. Эти работы займут около 6-7 месяцев. Предположительно в конце 2018 года уже начнутся работы по проектированию объектов.

Отметим, что свои архитектурные концепции представили пять компаний: ООО "Т+Т Архитектс", ООО "АБ Гордеев-Демидов", ООО "Архитектурная группа "Ин.Форм", ООО "ЛСР. Строительство – Урал", ООО "УПК "Красная линия". Подробно о каждом проекте Накануне.RU рассказывало ранее.

Напомним, что "Контур-парк" - это проект компании "СКБ контур", запущенный в 2017 году после начала строительства второй очереди офисного здания в районе Широкой Речки. Проект предполагает обустройство территории 16,8 га в границах улиц Пихтовой - Малопрудной - Суходольской. По замыслу инициаторов проекта, он создаст условия для развития существующих и появления новых IT-компаний, поможет повысить уровень подготовки IT-специалистов и привлекательность Екатеринбурга.

Проект рассчитан на срок до 2030 года.