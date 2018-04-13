Пермяк надругался над девочкой в поезде

48-летний житель Перми задержан за надругательство над 10-летней девочкой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Следователи полагают, что преступление совершено в вагоне поезда 84 "Москва–Приобье", следовавшего по Нижегородской области.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.