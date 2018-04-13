Госкомиссия займется расследованием крушения вертолета Ка-29

Государственная комиссия займется расследованием падения вертолета Ка-29 в Балтийское море.

"Расследованием причин катастрофы занимается комиссия Службы безопасности полетов Государственой авиации, в состав которой включены представители разработчика вертолета - АО "Камов", - сообщает холдинг "Вертолеты России".

На данный момент специалисты компании уже находятся на месте происшествия.

Родным и близким летчиков-испытателей будет оказана вся необходимая помощь и поддержка со стороны холдинга и предприятия, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что при крушении Ка-29 погибли два летчика. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.