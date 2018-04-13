В Подмосковье возбуждено дело о похищении бизнесмена ради выкупа

В Солнечногорском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело в отношении трех граждан Азербайджана, подозреваемых в похищении человек, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Московской области.

Отмечается, что ночью 11 апреля управляющий одной из фирм, предоставляющей услуги по пассажирским перевозкам, заявил о похищении неизвестными своего заместителя. Инцидент произошел в поселке Андреевка Солнечногорского района. Мужчину посредством применения физической силы посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. За его освобождение похитители потребовали 1 млн рублей.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и освобожден похищенный мужчина, а подозреваемые задержаны. Ими оказались трое неработающих граждан Республики Азербайджан", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет решен вопрос мере пресечения для злоумышленников.