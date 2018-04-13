Все ледовые переправы на Среднем Урале закрыты

В Свердловской области специалистами государственной инспекции по маломерным судам принято решение о закрытии оставшихся 12 действующих до сегодняшнего дня ледовых переправ.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, всего в зимний период на Среднем Урале были организованы 18 ледовых переправ, из них пять в Таборинском районе, семь - в Гаринском районе, четыре переправы в Серовском городском округе, одна - в Слободо-Туринском муниципальном районе, еще одна - в Гаринском районе.

Переправы действовали на реках Тавда, Тура, Пелым, Сосьва и Лозьва. В период их функционирования сотрудники ГИМС осуществляли постоянный контроль за их безопасной эксплуатацией. В результате происшествий на ледовых переправах не зарегистрировано.

"Главное управление МЧС России по Свердловской области обращается к жителям о необходимости быть бдительными и не пренебрегать аншлагами "Выход на лед запрещен!". Специалисты МЧС России напоминают, что 10-15 минут пребывания в ледяной воде опасны для жизни, и призывают рыбаков исключить выход на лед, дождаться "чистой воды", когда можно рыбачить с берега, либо с лодки. Особое внимание в этот опасный период родители и педагоги должны уделить детской безопасности и организации детского досуга подальше от воды", - добавили в ведомстве.