В Перми демонтировали упавший на проезжую часть фонарный столб

В Перми восстановлено движение по Комсопольскому проспекту, где утром упал фонарный столб, передает корреспондент Накануне.RU.

"В 13.20 восстановлено движение транспорта по Комсомольскому проспекту. Опора контактной сети убрана с проезжей части и временно будет располагаться на тротуаре вдоль дороги. Сегодня ночью МУП "Пермгорэлектротранс" вывезет ее и установит новую. Причины инцидента устанавливаются", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, обрушение произошло в 11.15 на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Полины Осипенко. Никто не пострадал. Пермяки приписали падение троллейбусу.