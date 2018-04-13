Ямальские статисты будут публиковать сведения о прожиточном минимуме в регионе

Депутаты заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа готовятся внести поправки в закон автономии о прожиточном минимуме. Теперь органы статистики будут обязаны публиковать сведения об изменении величины прожиточного минимума на официальном сайте, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект депутаты рассмотрят на следующей неделе. Менять окружной закон пришлось из-за поправок в федеральные правовые акты. ФЗ предусмотрена обязанность размещения сведений о величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на официальном сайте статорганов.