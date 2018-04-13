Роскомнадзор уточнил, когда начнется блокировка Telegram

Ограничение доступа к Telegram будет организовано после получения соответствующего решения Таганского суда, сообщили в Роскомнадзоре.

"Ограничение доступа будет осуществляться в рамках действующего законодательства", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Дополнительная информация по данному вопросу появится на сайте Роскомнадзора.

Напомним, ранее сегодня Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России. Суд разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции.