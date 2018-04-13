В Ханты-Мансийском районе депутаты отправили в отставку главу Кедрово за неисполнение обязанностей

В Ханты-Мансийском районе в отставку отправлен глава сельского поселения Кедровый Иван Воронов. Об этом Накануне.RU сообщили в администрации сельского поселения.

Решение было принято накануне. Причиной отставки стало неисполнение главой сельского поселения своих обязанностей.

"Причиной отставки Ивана Воронова стало неисполнение полномочий местного значения. Неисполнение полномочий было по четырем пунктам: пожарная безопасность, содержание дорог, благоустройство, уличное освещение и неисполнение бюджета. С инициативой вышла группа депутатов в количестве восьми человек. Проголосовали за отставку единогласно. До принятия решения об отставке также единогласно главе поселения была поставлена неудовлетворительная оценка за работу в 2017 г. На данный момент обязанности главы поселения исполняет главный специалист администрации Олеся Шаламова", - сообщила Накануне.RU председатель совета депутатов сельского поселения Кедровый Люция Шахова.

Председатель совета депутатов подчеркнула, что все необходимые процедуры были соблюдены.

Отметим, что Иван Воронов возглавил Кедровый в сентябре 2017.