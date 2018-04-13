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13.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Тихий немецкий бунт Прагматичность фрау Меркель в подходе к участию в возможной военной интервенции в Сирию заслуживает пусть не бурных, но всё-таки аплодисментов. Потому что сегодня немецкая рациональность стоит выше французской эмоциональности и британского раболепия. Впрочем, на отказ от заманчивого предложения немного повоевать против России и Асада у фрау канцлерин есть ряд довольно веских причин. Но осадочек останется. И не факт, что в ближайшее время у Германии не начнутся проблемы.
13.04.2018
Мнения из Сети ;
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Новости
13.04.2018 12:46 Мск (14:46 Екб)
спорт | В России | За рубежом
Защитник ЦСКА вошел в сборную недели в Лиге Европы, несмотря на вылет от "Арсенала"
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Кирилл Набабкин, ЦСКА (2018) | Фото: pfc-cska.com

Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин вошел в символическую сборную недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей 1/4 финала, которые прошли в четверг. Как передает корреспондент Накануне.RU, состав команды опубликован на официальном сайте УЕФА.

В символическую сборную также вошли следующие футболисты: вратарь Руй Патрисиу ("Спортинг"), защитники Хироки Сакаи ("Марсель"), Лоран Косельни ("Арсенал"), Себастьян Коатес ("Спортинг"); полузащитники Димитри Пайет ("Марсель"), Мохаммед Эль-Ненни ("Арсенал"), Амаду Эдара ("Зальцбург"); нападающие Флориан Товен ("Марсель"), Дэнни Уэлбек ("Арсенал") и Фреди Монтеро ("Спортинг").

Напомним, ранее российская команда выбыла из Лиги Европы. Матч, прошедший вчера в Москве, завершился со счетом 2:2, один из голов забил Кирилл Набабкин. Первая игра ЦСКА и "Арсенала", состоявшаяся на прошлой неделе, завершилась крупной победой лондонского клуба - 4:1.

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13.04.2018 12:46 Мск | ЕС | информационная служба Накануне.RU
14:46 Екб


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Защитник ЦСКА вошел в сборную недели в Лиге Европы, несмотря на вылет от "Арсенала"
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