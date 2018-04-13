Защитник ЦСКА вошел в сборную недели в Лиге Европы, несмотря на вылет от "Арсенала"

Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин вошел в символическую сборную недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей 1/4 финала, которые прошли в четверг. Как передает корреспондент Накануне.RU, состав команды опубликован на официальном сайте УЕФА.

В символическую сборную также вошли следующие футболисты: вратарь Руй Патрисиу ("Спортинг"), защитники Хироки Сакаи ("Марсель"), Лоран Косельни ("Арсенал"), Себастьян Коатес ("Спортинг"); полузащитники Димитри Пайет ("Марсель"), Мохаммед Эль-Ненни ("Арсенал"), Амаду Эдара ("Зальцбург"); нападающие Флориан Товен ("Марсель"), Дэнни Уэлбек ("Арсенал") и Фреди Монтеро ("Спортинг").

Напомним, ранее российская команда выбыла из Лиги Европы. Матч, прошедший вчера в Москве, завершился со счетом 2:2, один из голов забил Кирилл Набабкин. Первая игра ЦСКА и "Арсенала", состоявшаяся на прошлой неделе, завершилась крупной победой лондонского клуба - 4:1.