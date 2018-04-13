Молдавия отзывает генконсула в Стамбуле Вячеслава Филипа, подозреваемого в коррупции, передает МИА "Россия сегодня".

Его отзыв с должности единогласно одобрило правительство страны .

"Министерство иностранных дел и европейское интеграции предлагает отозвать Вячеслава Филипа с должности генерального консула Молдавии в городе Стамбул, Турция", — заявил на заседании глава МИД Тудор Ульяновски.

Как отмечается, генконсула подозревают в получении взяток в 2012–2016 годах взамен на ускорение и упрощение консульских услуг для семи человек из Иордании, Ливана, Сирии и Ирака.