Всеволод Чаплин: Мы не боимся разрушения крупных городов

Протоиерей Всеволод Чаплин в своем Facebook довольно неожиданно прокомментировал эскалацию в Сирии. По словам священника, Кремль мог бы согласиться на сдачу Башара Асада и потребовать взамен разделения Сирии на несколько государств и присоединения Киева и левобережной Украины по крымскому сценарию.

"Судя по всему, в эти часы идут интенсивные переговоры с американцами по Сирии. И главное тут - не променять на страхи волю, будущее, самостоятельность России и ее место в мире. И речь надо вести не только о Сирии и не только о Ближнем Востоке. Требуют отстранить Асада - можно на это пойти, но обеспечить избрание еще более жесткой фигуры или разделение Сирии на несколько этноконфессиональных государств (другие там уже нежизнеспособны). Однако взамен надо в ультимативной форме заявить, что мы применяем в отношении Киева и всей нынешней левобережной Украины те же принципы защиты сограждан и соотечественников, что были применены в Крыму. В течение нескольких дней", - пишет Чаплин.

Интересно, что сильным аргументом в противостоянии Вашингтона и Москвы вокруг Дамаска протоиерей назвал возможность пожертвовать рядом крупных городов, например, Москвой и Санкт-Петербургом.

"Главное же - нужно дать понять: в отличие от американцев, мы совершенно не боимся разрушения крупных городов. Чего бояться людям, живущим вечностью? Москвичам и питерцам рекомендую за ближайшие два-три дня исповедоваться и причаститься. А глубинная Россия без миллионников, с их кислотной пеной, только лучше жить будет", - пишет священник.

Вскоре он дополнил свой пост еще одним наблюдением.

"К предыдущему вдогонку. Похоже, Трамп сдает назад - и никакого удара не будет: Вот что значит - воля. Всегда бы так действовали. Впрочем, Трамп не все в нынешнем Вашингтоне определяет. А с крупными городами РФ все равно что-то делать придется - кислотная пена мешает жить стране", - написал Чаплин.