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13.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Тихий немецкий бунт Прагматичность фрау Меркель в подходе к участию в возможной военной интервенции в Сирию заслуживает пусть не бурных, но всё-таки аплодисментов. Потому что сегодня немецкая рациональность стоит выше французской эмоциональности и британского раболепия. Впрочем, на отказ от заманчивого предложения немного повоевать против России и Асада у фрау канцлерин есть ряд довольно веских причин. Но осадочек останется. И не факт, что в ближайшее время у Германии не начнутся проблемы.
13.04.2018
Мнения из Сети ;
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Новости
13.04.2018 13:15 Мск (15:15 Екб)
религия | В России
Всеволод Чаплин: Мы не боимся разрушения крупных городов
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Всеволод Чаплин (2016) | Фото: pravmir.ru

Протоиерей Всеволод Чаплин в своем Facebook довольно неожиданно прокомментировал эскалацию в Сирии. По словам священника, Кремль мог бы согласиться на сдачу Башара Асада и потребовать взамен разделения Сирии на несколько государств и присоединения Киева и левобережной Украины по крымскому сценарию.

"Судя по всему, в эти часы идут интенсивные переговоры с американцами по Сирии. И главное тут - не променять на страхи волю, будущее, самостоятельность России и ее место в мире. И речь надо вести не только о Сирии и не только о Ближнем Востоке. Требуют отстранить Асада - можно на это пойти, но обеспечить избрание еще более жесткой фигуры или разделение Сирии на несколько этноконфессиональных государств (другие там уже нежизнеспособны). Однако взамен надо в ультимативной форме заявить, что мы применяем в отношении Киева и всей нынешней левобережной Украины те же принципы защиты сограждан и соотечественников, что были применены в Крыму. В течение нескольких дней", - пишет Чаплин.

Интересно, что сильным аргументом в противостоянии Вашингтона и Москвы вокруг Дамаска протоиерей назвал возможность пожертвовать рядом крупных городов, например, Москвой и Санкт-Петербургом.

"Главное же - нужно дать понять: в отличие от американцев, мы совершенно не боимся разрушения крупных городов. Чего бояться людям, живущим вечностью? Москвичам и питерцам рекомендую за ближайшие два-три дня исповедоваться и причаститься. А глубинная Россия без миллионников, с их кислотной пеной, только лучше жить будет", - пишет священник.

Вскоре он дополнил свой пост еще одним наблюдением.

"К предыдущему вдогонку. Похоже, Трамп сдает назад - и никакого удара не будет: Вот что значит - воля. Всегда бы так действовали. Впрочем, Трамп не все в нынешнем Вашингтоне определяет. А с крупными городами РФ все равно что-то делать придется - кислотная пена мешает жить стране", - написал Чаплин.

Другие новости по темам: Чаплин, Сирия, Дамаск, Трамп, противостоянии в Сирии, эскалация в Сирии,
13.04.2018 13:15 Мск | Иван Зуев
15:15 Екб


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Всеволод Чаплин: Мы не боимся разрушения крупных городов
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