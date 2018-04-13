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экономика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Тихий немецкий бунт Прагматичность фрау Меркель в подходе к участию в возможной военной интервенции в Сирию заслуживает пусть не бурных, но всё-таки аплодисментов. Потому что сегодня немецкая рациональность стоит выше французской эмоциональности и британского раболепия. Впрочем, на отказ от заманчивого предложения немного повоевать против России и Асада у фрау канцлерин есть ряд довольно веских причин. Но осадочек останется. И не факт, что в ближайшее время у Германии не начнутся проблемы.
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Мнения из Сети ;
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Обыски прошли в доме мэра и в администрации Волоколамска
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обыск мэрия (2009) | Фото: ГУВД по Свердловской области

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме у главы городского поселения Волоколамск Петра Лазарева.
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По словам мэра, обыски проводило УБЭП Московской области, они начались рано утром и шли больше часа. Правоохранители искали "какие-то документы", сказал Лазарев "Интерфаксу".

Он отметил, что в настоящее время обыски проходят в администрации городского поселения Волоколамск.

"Понять можно, откуда ноги растут. (...) Угрозы начинают осуществляться. (...) Обращались и высокопоставленные областные чиновники. "Не прекратишь разрешать митинги - будут проблемы". Еще какие-то личности криминальные приезжали, тоже говорили: "Не прекратишь - будут проблемы, только с другой стороны", - рассказал Лазарев.

Мэр отметил, что ситуация может быть связана с той работой, которую он проводит против полигона "Ядрово". "Вероятно еще и потому, что депутаты приняли решение о референдуме по закрытию этой свалки", - добавил он.

митинг в Волоколамске против свалки в Ядрово(2018)|Фото: youtube.com/Volok Video

5 апреля обыски прошли в администрациях Волоколамска и Серпуховского района Московской области. Источники ТАСС сообщали, что обыски в администрации района "предположительно связаны с отмыванием денег через подставной фонд".

12 апреля сотрудники полиции провели обыски в редакции газеты "Волоколамская неделя". Как сообщила "Интерфаксу" главный редактор издания Мария Мурашова, ей показали документ, что открыто уголовное дело на несколько обществ с ограниченной ответственностью - около десяти наименований, ей неизвестных. "И они ищут, как пояснили мне, аффилированность нашей газеты с этими юридическими лицами", - уточнила главный редактор.

Ситуация в Волоколамске обострилась в марте после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово". В регионе прошли митинги протеста с требованием закрыть полигон.

Губернатор Андрей Воробьев пообещал завершить все работы по дегазации Волоколамска к 15 июня.

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13.04.2018 12:12 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:12 Екб


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Обыски прошли в доме мэра и в администрации Волоколамска
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