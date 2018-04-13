Обыски прошли в доме мэра и в администрации Волоколамска

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме у главы городского поселения Волоколамск Петра Лазарева.

По словам мэра, обыски проводило УБЭП Московской области, они начались рано утром и шли больше часа. Правоохранители искали "какие-то документы", сказал Лазарев "Интерфаксу".

Он отметил, что в настоящее время обыски проходят в администрации городского поселения Волоколамск.

"Понять можно, откуда ноги растут. (...) Угрозы начинают осуществляться. (...) Обращались и высокопоставленные областные чиновники. "Не прекратишь разрешать митинги - будут проблемы". Еще какие-то личности криминальные приезжали, тоже говорили: "Не прекратишь - будут проблемы, только с другой стороны", - рассказал Лазарев.

Мэр отметил, что ситуация может быть связана с той работой, которую он проводит против полигона "Ядрово". "Вероятно еще и потому, что депутаты приняли решение о референдуме по закрытию этой свалки", - добавил он.

5 апреля обыски прошли в администрациях Волоколамска и Серпуховского района Московской области. Источники ТАСС сообщали, что обыски в администрации района "предположительно связаны с отмыванием денег через подставной фонд".

12 апреля сотрудники полиции провели обыски в редакции газеты "Волоколамская неделя". Как сообщила "Интерфаксу" главный редактор издания Мария Мурашова, ей показали документ, что открыто уголовное дело на несколько обществ с ограниченной ответственностью - около десяти наименований, ей неизвестных. "И они ищут, как пояснили мне, аффилированность нашей газеты с этими юридическими лицами", - уточнила главный редактор.

Ситуация в Волоколамске обострилась в марте после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово". В регионе прошли митинги протеста с требованием закрыть полигон.

Губернатор Андрей Воробьев пообещал завершить все работы по дегазации Волоколамска к 15 июня.