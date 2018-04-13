В Кургане раскрыто убийство возле бара "Малибу": дело передано в суд

Следователи Кургана завершили расследование убийства возле бара "Малибу" на улице Дзержинского.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент произошел 5 февраля этого года.

Пьяный 26-летний мужчина возле бара повздорил с незнакомым 63-летним пенсионером. Решив наказать "обидчика", злоумышленник жестоко избил потерпевшего, нанеся ему многочисленные удары руками и ногами по голове - от полученных травм пенсионер скончался.

"Чтобы скрыть следы своего преступления, убийца переместил тело потерпевшего за здание кафе и накрыл взятым на месте происшествия деревянным коробом", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.