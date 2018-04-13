Крушение вертолета Ка-29 в акватории Балтийского моря: возбуждено уголовное дело

По факту крушения вертолета Ка-29 в акватории Балтийского моря возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, дело возбуждено по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

"Предварительно установлено, что в темное время суток отрабатывались посадка и взлет вертолета с борта военного корабля. Выполнив упражнение, Ка-29 ушел на новый круг. Когда экипаж не вышел на связь, были организованы поисково-спасательные мероприятия, в ходе которых в воде обнаружены обломки воздушного судна", - сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Военные следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что при крушении Ка-29 погибли два летчика.