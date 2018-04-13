Строители начали наносить разметку на автодорожное полотно Крымского моста

Строители начали наносить дорожную разметку на автодорожную часть моста через Керченский пролив, сообщили Накануне.RU в пресс-службе информационного центра "Крымский мост".

"Это один из финальных этапов работ по обустройству дорожного полотна, который стартовал со стороны таманского берега. Разметка на Крымском мосту выполняется из материалов, обеспечивающих высокие стандарты безопасности и комфорта движения автомобилей в любое время суток", - говорится в сообщении.

Горизонтальная дорожная разметка выполнена из термопластика с высокими светоотражающими характеристиками и высоким показателем белизны.

"Разметка имеет определенные геометрические параметры. Краевая линия – шириной 20 см. Осевая линия дорожной разметки – шириной 15 см. Толщина линии разметки – около 4 мм, что определяет ее высокие износоустойчивые характеристики в эксплуатации", - отмечают в центре.

Как отмечается, общая протяженность линий разметки составляет около 117 км.