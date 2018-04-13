"Сургутнефтегаз" профинансирует строительство объектов в Югре на 4,3 млрд руб.

"Сургутнефтегаз" в 2018 г. направит на строительство и содержание социальных объектов в Ханты-Мансийском автономном округе 4,311 млрд руб. Дополнительное соглашение с компанией правительство Югры одобрило на сегодняшнем заседании, передает корреспондент Накануне.RU.

Более 100 млн руб. предусмотрено на капстроительство. В перечне объектов - станция очистки воды и котельная в Лянторе, а также жилой дом в Нижнесортымском. По разделу капремонта заложено 156,8 млн руб.

Одна из самых больших строк расходов - содержание дворца искусств "Нефтяник" в Сургуте, бюджет затрат и амортизация здания составил 1,3 млрд руб. На сургутский санаторий "Сухой лог" компания потратит 638 млн руб.

Расходы "СНГ" по соглашениям с коренным населением составят 179,9 млн руб.