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13.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Тихий немецкий бунт Прагматичность фрау Меркель в подходе к участию в возможной военной интервенции в Сирию заслуживает пусть не бурных, но всё-таки аплодисментов. Потому что сегодня немецкая рациональность стоит выше французской эмоциональности и британского раболепия. Впрочем, на отказ от заманчивого предложения немного повоевать против России и Асада у фрау канцлерин есть ряд довольно веских причин. Но осадочек останется. И не факт, что в ближайшее время у Германии не начнутся проблемы.
13.04.2018
Мнения из Сети ;
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В Челябинске экс-директор "Гринфлайта" Сергей Мануйлов получил 2,5 года колонии
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Центральный районный суд Челябинска приговорил бывшего директора компании "Гринфлайт" Сергея Мануйлова к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
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В суде было отмечено, что Мануйлов с августа 2013 по сентябрь 2015 года и с февраля по июнь 2016 года злоупотребил своими полномочиями, заключив ряд заведомо невыгодных сделок, что причинило существенный вред дольщикам "Гринфлайта".

От преступных действий Мануйлова 4 тыс. 320 участникам долевого строительства причинен материальный вред на общую сумму свыше 8,7 млрд рублей, а также причинен существенный вред правам и интересам "Гринфлайта", что привело к снижению способности указанной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанности по оплате обязательных платежей, путем вывода наиболее ликвидных активов (денежных средств) на общую на сумму свыше 1,3 млрд рублей.

В рамках уголовного дела заявлено 2 тыс. 520 гражданских исков о возмещении материального ущерба на сумму более 5 млрд руб., в целях обеспечения которых в ходе расследования наложены аресты на имущество обвиняемого, а также на имущество, полученное в результате преступных действий обвиняемого, на сумму свыше 5,3 млрд руб.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела возмещен ущерб потерпевшим на сумму свыше 5,7 млрд рублей.

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13.04.2018 11:43 Мск | Челябинск | Михаил Белокрылов
13:43 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.04.2018 12:49 Мск
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Ранее 17.03.2018 09:32 Мск
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В Челябинске экс-директор "Гринфлайта" Сергей Мануйлов получил 2,5 года колонии
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