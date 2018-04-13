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от издателя  |  комментариев: 10


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Генеральная прокуратура решила вывести Нижний Тагил на чистую воду
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Черноисточинский пруд, водоем, зеленая вода, грязная вода (2017) | Фото:https://www.facebook.com/volega.arei?fref=ts

По требованию заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарева, в Свердловской области начата реализация комплекса мер по защите прав жителей Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. Причина - неблагоприятная обстановка, связанная с загрязнением Черноисточинского водохранилища – источника питьевого водоснабжения "Путинграда". Среди нарушений значится то, что в водоохранной зоне без разрешения возведены 259 сооружений, а также ограждение и шлагбаум.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО, в связи со сложившейся в Нижнем Тагиле и Горноуральском округе неблагоприятной обстановкой, связанной с загрязнением Черноисточинского пруда, Юрий Пономарев обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, предложив принять дополнительные меры по обеспечению качественного водоснабжения и водоотведения в указанных территориях, а также установить действенный контроль над реализацией принятых решений, "направленных на охрану здоровья и улучшение качества жизни населения".

прокурора, Пономорев, Нижний Тагил, водоснабжение(2018)|Фото: genprok-urfo.ru

прокурора, Пономорев, Нижний Тагил, водоснабжение(2018)|Фото: genprok-urfo.ru

прокурора, Пономорев, Нижний Тагил, водоснабжение(2018)|Фото: genprok-urfo.ru

В ответ губернатор направил заместителю генпрокурора информационное письмо, в котором сообщил, что администрацией Нижнего Тагила принято решение о модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства за счет привлечения частных инвестиций.

Куйвашев информирует, что в адрес мэрии города поступили предложения от АО "Уральская водная компания" о заключении концессионного соглашения по модернизации и эксплуатации объектов водопровода и канализации Нижнего Тагила [отметим, что сети водоснабжения города не включены в проект концессионного соглашения].

Кроме того, в ответе губернатора говорится, что на региональном уровне министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области разработан комплексный план по реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ, утвержденный губернатором 19 декабря 2016 г.

Однако последний пункт наверняка не устроит надзорное ведомство, которое четко указало, что разработанный региональным минприроды комплексный план "не содержит сведений по решению вопроса об очистке [Черноисточинского] водоема от ила, которая могла бы стать эффективной мерой для улучшения экосистемы водоема".

Черноисточинский пруд, водоем, зеленая вода, грязная вода(2016)|Фото:https://www.facebook.com/volega.arei?ref=ts&fref=ts

Специальное поручение об организации комплекса надзорных мероприятий по защите прав тагильчан адресовано Пономаревым прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову.

В рамках его исполнения уже выявлен ряд нарушений законов и приняты меры реагирования.

В частности, проверкой выявлен факт самовольного сброса в водный объект загрязненных вод предприятием ООО "Водоканал-НТ", у которого ранее истек срок действия решения о предоставлении водохранилища в пользование для целей сброса промывных сточных вод от станции водоподготовки. В связи с этим прокуратурой в адрес руководителя юридического лица внесено представление и возбуждено административное дело по ст. 7.6 КоАП РФ.

Как сообщает Генпрокуратура, несмотря на то, что проблема качества питьевого водоснабжения сохраняет остроту на протяжении длительного времени, местной администрацией не принимались меры по финансированию мероприятий для ее решения, а в действующую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры до 2030 г. не были включены мероприятия по повышению качества водоподготовки. В целях устранения этих нарушений прокуратурой внесено представление главе Нижнего Тагила Сергею Носову. Впрочем, главе не привыкать - осенью 2016 г. надзорное ведомство вносило Носову представление в связи с непринятием достаточных мер по обеспечению жителей водой, которая отвечает санитарным правилам, в том числе в связи с неисполнением решения суда, обязывающим мэрию восстановить защитную дамбу в Черноисточинском пруду. С тех пор ситуация не изменилась.

Однако вскрыты и другие нарушения. Так, прокуратурой направлены в органы полиции для уголовно-правовой оценки материалы по факту неправомерного изъятия из муниципальной собственности и передачи частному лицу водопроводных сетей протяженностью более 2 км в поселке Черноисточинск. Кроме того, решается вопрос о признании заключенных сделок недействительными в судебном порядке.

Наряду с этим установлено, что в водоохранной зоне Черноисточинского водохранилища без разрешения возведены 259 сооружений, а также ограждение и шлагбаум. В связи с этим надзорным ведомством в суд предъявлено исковое заявление о запрете эксплуатации самовольно занятого участка, его освобождении и демонтаже всех незаконных конструкций (данный иск находится на рассмотрении).

Проведение надзорных мероприятий продолжается, их реализация находится на контроле управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.

Как заявил Накануне.RU председатель правления региональной общественной организации Свердловской области "Экоправо" Андрей Волегов, жесткая реакция надзорного ведомства поневоле заставит муниципальных чиновников включиться в работу по очистке Черноисточинского водохранилища.

"Контроль этого вопроса на уровне Генеральной прокуратуры просто вынудит местную [города Нижний Тагил] власть более ответственно и объективно подходить к решению вопроса реабилитации Черноисточинского водохранилища, - считает экозащитник. - Надеюсь, спусков и поблажек уже никому не будет".

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13.04.2018 13:20 Мск | Андрей Яловец
15:20 Екб


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Генеральная прокуратура решила вывести Нижний Тагил на чистую воду
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