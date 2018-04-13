Суд принял решение о блокировке Telegram

Таганский суд Москвы принял решение заблокировать Telegram на территории России.
"Обязать Роскомнадзор принять меры по ограничению доступа к информационным системам и программам для ЭВМ, используемым для распространения сообщений через Telegram", - приводится в онлайн-трансляции РБК выдержка из решения суда.
Решение суда вступает в силу немедленно.
Такой вердикт обусловлен отказом мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования.
После вынесения решения суда в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что Telegram могут разблокировать, если мессенджер предоставит ФСБ ключи шифрования сообщений, сообщает "Интерфакс".
Ранее сегодня суд отказался удовлетворить ходатайство юристов Telegram, просивших отложить рассмотрение иска.
Напомним, 6 апреля Роскомнадзор подал в суд иск о блокировке Telegram, после того, как истек 15-дневный срок, отведенный администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. В Telegram ранее объяснили невозможность выполнить это требование.