Суд принял решение о блокировке Telegram

Таганский суд Москвы принял решение заблокировать Telegram на территории России.

"Обязать Роскомнадзор принять меры по ограничению доступа к информационным системам и программам для ЭВМ, используемым для распространения сообщений через Telegram", - приводится в онлайн-трансляции РБК выдержка из решения суда.

Решение суда вступает в силу немедленно.​

Такой вердикт обусловлен отказом мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования.

После вынесения решения суда в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что Telegram могут разблокировать, если мессенджер предоставит ФСБ ключи шифрования сообщений, сообщает "Интерфакс".

Ранее сегодня суд отказался удовлетворить ходатайство юристов Telegram, просивших отложить рассмотрение иска.

Напомним, 6 апреля Роскомнадзор подал в суд иск о блокировке Telegram, после того, как истек 15-дневный срок, отведенный администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. В Telegram ранее объяснили невозможность выполнить это требование.