Аппарат "красного" мэра отказал коммунистам в проведении пикета в центре Новосибирска в защиту Дома-музея Кирова

Мэрия Новосибирска отказала коммунистам из ВКПБ и РКРП в проведении пикета в защиту Дома-музея С.М. Кирова.

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В ответ на поданное вчера уведомление чиновники сообщили, что при проведении пикета на площади Ленина перед памятником В.И. Ленину со стороны Красного проспекта "возникает угроза безопасности участников данного публичного мероприятия в связи с интенсивным движением транспорта по Красному проспекту, так как площадка не огорожена от проезжей части". Кроме того, по мнению чиновников, пикет может повлечь "нарушение функционирования объектов транспортной и социальной инфраструктуры", будет "отвлекать водителей от управления транспортными средствами" и даже "нарушит права граждан, не участвующих в публичном мероприятии".

Мэрия напомнила активистам, что без согласования пикет на площади Ленина не может быть проведён, и предложила перенести его в сквер у здания № 18 по ул. Орджоникидзе.

Стоит отметить, что ранее мэрия неоднократно согласовывала подобные мероприятия, в том числе, и в защиту Дома-музея.

Один из участников инициативной группы рассказал Накануне.RU, что не намерен отказываться от планов, на площади Ленина 17 апреля с 16 до 16.30 пройдёт серия одиночных пикетов.