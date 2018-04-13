Аппарат "красного" мэра отказал коммунистам в проведении пикета в центре Новосибирска в защиту Дома-музея Кирова

в этот день
13.04.18
13:56
В Екб.15:56
Эксперты прогнозируют протесты россиян из-за непопулярных реформ
В регионах после выборов продолжает дорожать бензин
Рабочие основного подрядчика Антипинского НПЗ устроили забастовку
Главное
Суд принял решение о блокировке Telegram

Тема дня
"Дефолта не произойдет, но есть вещи куда страшней…" Эксперты отметили панические настроения среди россиян – одни снова бросились покупать крупную бытовую технику, другие рассуждают, пора ли уже делать запасы гречки, ведь ситуация вряд ли улучшится, а паникеры пугают новым 1998 годом. Доктор экономических наук Валентин Катасонов успокаивает – дефолта не будет, но есть проблемы и посерьезней, ведь деньги – показатель общего самочувствия государства, и "наши анализы" очень плохи.
13.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Тихий немецкий бунт Прагматичность фрау Меркель в подходе к участию в возможной военной интервенции в Сирию заслуживает пусть не бурных, но всё-таки аплодисментов. Потому что сегодня немецкая рациональность стоит выше французской эмоциональности и британского раболепия. Впрочем, на отказ от заманчивого предложения немного повоевать против России и Асада у фрау канцлерин есть ряд довольно веских причин. Но осадочек останется. И не факт, что в ближайшее время у Германии не начнутся проблемы.
13.04.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
В Кургане рухнул супермаркет "Магнит"
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
Путин уволил главу СКР по Свердловской области
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
Аваков заявил американцам, что МВД готовится к операции по "освобождению" Донбасса
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 388



Новости
13.04.2018 13:18 Мск (15:18 Екб)
политика | Сибирский ФО
Аппарат "красного" мэра отказал коммунистам в проведении пикета в центре Новосибирска в защиту Дома-музея Кирова
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Новосибирские сталинисты, акция 21.12.17 (2017) | Фото: https://vk.com/club4241972

Мэрия Новосибирска отказала коммунистам из ВКПБ и РКРП в проведении пикета в защиту Дома-музея С.М. Кирова.
Читайте также:

В ответ на поданное вчера уведомление чиновники сообщили, что при проведении пикета на площади Ленина перед памятником В.И. Ленину со стороны Красного проспекта "возникает угроза безопасности участников данного публичного мероприятия в связи с интенсивным движением транспорта по Красному проспекту, так как площадка не огорожена от проезжей части". Кроме того, по мнению чиновников, пикет может повлечь "нарушение функционирования объектов транспортной и социальной инфраструктуры", будет "отвлекать водителей от управления транспортными средствами" и даже "нарушит права граждан, не участвующих в публичном мероприятии".

Мэрия напомнила активистам, что без согласования пикет на площади Ленина не может быть проведён, и предложила перенести его в сквер у здания № 18 по ул. Орджоникидзе.

Стоит отметить, что ранее мэрия неоднократно согласовывала подобные мероприятия, в том числе, и в защиту Дома-музея.

Один из участников инициативной группы рассказал Накануне.RU, что не намерен отказываться от планов, на площади Ленина 17 апреля с 16 до 16.30 пройдёт серия одиночных пикетов.

Другие новости по темам: Новосибирск, ВКПБ, Дом-музей С.М. Кирова
13.04.2018 13:18 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:18 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.04.2018 09:28 Мск
Новосибирские коммунисты в суде продолжают борьбу за сохранение Дома-музея Кирова








Добавить комментарий:

Аппарат "красного" мэра отказал коммунистам в проведении пикета в центре Новосибирска в защиту Дома-музея Кирова
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+