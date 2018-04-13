В Тюмени с лекцией выступит Константин Семин

Проект открытых лекций "КонцептХаб" пригласил в Тюмень журналиста, телеведущего ВГТРК Константина Семина. Автор программы "Агитпроп" выступит в столице региона 5 мая, передает корреспондент Накануне.RU.

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"Капитализм? Социализм? Эти два социальных строя прошли большой путь до наших дней. Какие есть плюсы у социализма, а какие у капитализма? Вы сможете узнать у Константина Семина, который уж точно не будет молчать!", - говорится в анонсе открытой лекции.

Лекцию любой желающий может посетить бесплатно.

"КонцептХаб" – это серия открытых лекций о новых идеях и передовых концепциях. Организаторы приглашают ведущих спикеров России и представителей интеллектуальных сообществ города.