В Перми троллейбус снес фонарный столб

На одной из улиц Перми упал фонарный столб. Местные жители приписали поломку троллейбусу, передает корреспондент Накануне.RU.

"Троллейбус вырвал из асфальта фонарный столб на Компросе", - говорится в сообщении в одной из групп в соцсети.

Комментаторы усомнились, действительно ли общественный транспорт уронил столб. Другие пользователи предположили, что "троллейбус так отмечает день рождения", "этим столбам – по 60 лет, умирают постепенно".

Неизвестно, проходило ли как-то это событие по полицейским сводкам – получить комментарий краевого управления МВД не удалось.