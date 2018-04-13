Подготовка концессионного соглашения по обеспечению Нижнего Тагила чистой водой находится на завершающей стадии

В администрации Нижнего Тагила состоялось очередное совещание по вопросам подготовки концессионного соглашения в отношении отдельных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения города. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета, рабочая группа, в составе представителей "Уральской водной компании", ООО "Водоканал-НТ" и профильных управлений мэрии обсудила наиболее важные условия, которые должны быть отражены в договоре концессии.

Ключевым моментом обсуждения стал пункт о бесперебойной подаче очищенной воды в центральную систему холодного водоснабжения и непрерывность очистки сточных вод, вне зависимости от качества поставленного ресурса. Сторонами достигнуто полное взаимопонимание по данному вопросу. Проект соглашения находится в завершающей стадии разработки.

В случае заключения контракта компания-концессионер приступит к строительству двух гидротехнических объектов – станций водоподготовки на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах. На совещании также было отмечено, что модернизация сетей водоснабжения не включена в объем концессионного соглашения, но их замену планировать необходимо.

По заявлению Сергея Силяева, председателя совета директоров ООО "Водоканал-НТ", силами компании выполнено 50% работ по обследованию состояния трубопровода на участке от Черноисточинского пруда до станции водоподготовки. Глава города Сергей Носов потребовал завершить ревизию магистральных водоводов и сетей в черте города в течение 2018 года. В рамках работ предстоит оценить технические и эксплуатационные характеристики трубопроводов протяженностью около 560 км. На основании полученной информации будет разработан план действий и рассчитана стоимость ремонта и замены канализационной и водоснабжающей системы города.

Представители "Уральской водной компании" сообщили, что предприятие готово самостоятельно выполнить комплексное обследование, взять на себя работы по оценке технического состояния систем водоснабжения и вложить значительные средства в мероприятия по их модернизации.