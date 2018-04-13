Зюганов направит Путину резолюцию о сохранении качканарского "Металлиста"

Резолюция о сохранении качканарского завода "Металлист" будет передана президенту РФ Владимиру Путину через лидера коммунистов Геннадия Зюганова. Об этом Накануне.RU сообщил депутат качканарской думы от КПРФ Габбас Даутов.

"Документ передали депутату от КПРФ Николаю Езерскому, тот должен передать Геннадию Зюганову, а тот сопроводительным письмом - первому лицу - Владимиру Путину. Депутат Госдумы от "ЕР", председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских получил копию документа, держит вопрос на контроле", - сообщил Даутов.

Напомним, "Металлист" не работает, но объект держится под охраной. Работники завода с 14 декабря 2017 года сидят дома без работы. Ранее по факту невыплаты зарплаты на "Металлисте" было возбуждено уголовное дело, завод лишился вертолета за долги. Предприятие появилось на сайте "Авито" в разделе "готовый бизнес", в начале марта 2018 года, по данным сотрудников, предприятие было закрыто. 8 апреля в Качканаре прошёл несогласованный митинг работников завода.