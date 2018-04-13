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13.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Тихий немецкий бунт Прагматичность фрау Меркель в подходе к участию в возможной военной интервенции в Сирию заслуживает пусть не бурных, но всё-таки аплодисментов. Потому что сегодня немецкая рациональность стоит выше французской эмоциональности и британского раболепия. Впрочем, на отказ от заманчивого предложения немного повоевать против России и Асада у фрау канцлерин есть ряд довольно веских причин. Но осадочек останется. И не факт, что в ближайшее время у Германии не начнутся проблемы.
13.04.2018
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Зюганов направит Путину резолюцию о сохранении качканарского "Металлиста"
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Металлист, митинг, качканар (2018) | Фото:

Резолюция о сохранении качканарского завода "Металлист" будет передана президенту РФ Владимиру Путину через лидера коммунистов Геннадия Зюганова. Об этом Накануне.RU сообщил депутат качканарской думы от КПРФ Габбас Даутов.

"Документ передали депутату от КПРФ Николаю Езерскому, тот должен передать Геннадию Зюганову, а тот сопроводительным письмом - первому лицу - Владимиру Путину. Депутат Госдумы от "ЕР", председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских получил копию документа, держит вопрос на контроле", - сообщил Даутов.

Напомним, "Металлист" не работает, но объект держится под охраной. Работники завода с 14 декабря 2017 года сидят дома без работы. Ранее по факту невыплаты зарплаты на "Металлисте" было возбуждено уголовное дело, завод лишился вертолета за долги. Предприятие появилось на сайте "Авито" в разделе "готовый бизнес", в начале марта 2018 года, по данным сотрудников, предприятие было закрыто. 8 апреля в Качканаре прошёл несогласованный митинг работников завода.

Металлист, митинг, качканар(2018)|Фото:

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13.04.2018 12:53 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:53 Екб


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Зюганов направит Путину резолюцию о сохранении качканарского "Металлиста"
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