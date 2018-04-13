Сформирован новый тренерский штаб сборной России по хоккею после ухода Знарка

Тренерский штаб сборной России по хоккею претерпел изменения после ухода из команды главного тренера Олега Знарка.

Напомним, в четверг стало известно, что Знарок не будет наставником сборной на предстоящем чемпионате мира. Федерация хоккея России уже назначила Илью Воробьева (на фото) временно исполняющим обязанности главного тренера, при этом Знарок будет его консультантом. Ассистент Знарка Харийс Витолиньш также не поедет на ЧМ.

Как сообщили Накануне.RU в ФХР, в данный момент к тренерскому штабу сборной – Илье Воробьеву, Олегу Браташу и тренеру вратарей Александру Колобкову присоединились Анвар Гатиятулин и Алексей Кудашов. Все они полетят с командой в Норвегию, где россияне проведут два матча со сборной этой страны в рамках подготовки к ЧМ.

Напомним, чемпионат мира в Дании пройдет с 4 по 20 мая. Россия на групповом этапе сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.