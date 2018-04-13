Командир пожарного звена в Кемерове арестован на два месяца

Начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, обвиняемый в халатности при тушении пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, арестован на два месяца, передает ТАСС.

Решение принял Центральный районный суд Кемерова.

"Избрать меру пресечения… в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 11 июня 2018 года", - сказал судья Александр Вялов.

Защита Генина намерене обжаловать постановление об аресте.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее было возбуждено дело о халатности в отношении начальника караула пожарно-спасательной части №2. Дома у Сергея Ленина был проведен обыск.