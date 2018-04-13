Роскомнадзор: Информация, распространяемая через Telegram, может угрожать безопасности России

Действия руководства мессенджера Telegram угрожают интересам российского государства и его граждан. Об этом заявила в суде представитель Роскомнадзора Мария Смелянская, говорится в онлайн-трансляции РБК.

"Мы понимаем, что информация, которая распространяется через Telegram, может нарушать закон, использоваться террористическими и экстремистскими организациями, представлять угрозу безопасности России, жизни и здоровью граждан, самим пользователям этой сети", - сказала Смелянская.

Представление доказательств заняло меньше 20 минут. Судья Таганского суда Москвы удалилась в совещательную комнату, чтобы вынести решение по иску о блокировке Telegram в России.

Напомним, 6 апреля Роскомнадзор подал в суд иск о блокировке Telegram, после того, как истек 15-дневный срок, отведенный администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. В Telegram ранее объяснили невозможность этого.

Позднее Роскомнадзор ходатайствовал о привлечении ФСБ в качестве третьего лица к иску о блокировке Telegram.