Владелец тюменского ТЦ, где нашли нарушения пожарной безопасности, оштрафован на 150 тысяч

Суд оштрафовал владельца тюменского ТЦ "Дарина" за нарушения пожарной безопасности, передает корреспондент Накануне.RU.

"Агентство ипотечного жилищного кредитования по Тюменской области" должно будет заплатить 150 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, проверка показала: среди нарушений – автоматическая пожарная сигнализация на втором и третьем этажах, а также система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на третьем этаже неисправны. Следователям не были предоставлены документы проверки состояния огнезащитной обработки несущих металлических конструкций. Не было актов проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода. В паркинге при срабатывании систем автоматической противопожарной защиты объекта клапан дымоудаления открывался с задержкой в три минуты.