Мэрия Екатеринбурга жалуется на плохую уборку дворов

На сегодня в Екатеринбурге от грязи очищено 32% дорог, 40% тротуаров и 60% придорожных газонов. Об этом Накануне.RU сообщили в мэрии города.

По информации специалистов управления жилищного и коммунального хозяйства администрации города, лишь 505 дворов очищены от залежей снега и мусора. Всего таких дворов более шести тысяч. Мэрия считает, что работа по очистке дворов Екатеринбурга идёт медленно.

При уборке улиц ежедневно задействовано порядка 700 рабочих и 340 единиц специализированный техники.

Напомним, недавно жители Пионерского микрорайона жаловались на лужу, глубина которой достигает 40 см, а жители микрорайона Уралмаш жалуются на лужи, из-за которых невозможно попасть в подъезд.

Накануне.RU ранее уже проверило состояние дорог и чистоту в центре города, обнаружив грязь, сломанные знаки и светофоры.