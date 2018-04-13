В КПРФ опровергли, что Зюганов находится в реанимации

Глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко опроверг ТАСС сообщения о том, что лидер коммунистов Геннадий Зюганов находится в реанимации после тяжелой операции.

Агентство отмечает, что ранее такая информация появилась в одном из каналов в Telegram и ряде СМИ.

"Он не попал ни в какую реанимацию", - заявил ТАСС Ющенко.

Глава пресс-службы добавил, что у Зюганова "отличное состояние здоровья", напомнив, что в среду лидер КПРФ представил позицию фракции по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме.