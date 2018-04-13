"Потерял высокого покровителя". Почему стала возможна отставка Юрия Демина?

Глава МВД России подписал указ об увольнении руководителя Госавтоинспекции Свердловской области Юрия Демина. Как сообщало Накануне.RU ранее, официальная причина связана с истечением срока контракта генерала. Об отставке стало известно 12 апреля, сразу после того, как его заместитель Александр Юнусов, попавший в аварию и отказавшийся от проверки на алкоголь, также был уволен из органов.

Юрий Демин окончил Свердловский юридический институт, с 2005 года - начальник управления ГИБДД Свердловской области. За время его работы попадал в ряд скандальных историй, однако крепко держался на своем посту. Так, в январе 2009 г. было возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и умышленном повреждении имущества из-за "нападения на фотографа". В декабре 2009 г. уголовное дело было прекращено, а Демин - восстановлен в должности начальника УГИБДД.

"Главный ГАИшник" Среднего Урала нередко вступал в конфронтацию с местными властями, вставая на сторону рядовых автомобилистов. Например, он активно критиковал мэрию Екатеринбурга за ремонт дорог, выступал против платного въезда в центр города, не один месяц длилось противостояние администрации Екатеринбурга и свердловской Госавтоинспекции по вопросу "выделенки" на улице Малышева, областная ГАИ препятствовала внедрению платных парковок. Умел Демин и эпатировать публику. Однажды глава свердловской Госавтоинспекции лично оштрафовал водителя КамАЗа, припарковавшего авто на тротуаре в центре Екатеринбурга.

Юрий Демин в рейде с блогерами

Как сообщил Накануне.RU источник в силовых структурах, Демин давно и у многих вызывал недовольство, но "держался на плаву" благодаря своему однокурснику Владимиру Каланде, который раньше занимал пост замглавы ФСКН, а недавно был переведен на куда менее влиятельную должность - помощника полпреда ЦФО.

"Вот и повод подвернулся [скандал с Юнусовым]. Но несмотря на сопровождавшие его работу скандалы, претензий по службе к Демину было немного", - рассказал источник.

Депутатов Екатеринбурга удивляет, что общественности так и не сообщили мотивы увольнения Демина.

"У меня возникает только одна мысль по этому поводу. К сожалению, наши структуры, силовые и чиновные, как-то научаются реагировать на публичные скандалы, но почему так и не научились говорить открыто о мотивах в кадровых решениях? Конечно, с учетом того, что Демин работал достаточно продолжительное время в ГИБДД, какой заметной фигурой он стал, в том числе и в публичном пространстве, хотелось бы услышать о реальных мотивах его срочного ухода, так сказать, внезапного непродления договора", - поделился с Накануне.RU депутат городской думы Екатеринбурга Эдуард Мансуров.

В ГУ МВД не давали пояснений о причинах отставки Демина, отмечая лишь, что пока он находится в отпуске. Кстати, 11 апреля генералу исполнилось 57 лет.

Глава ГУ МВД Михаил Бородин (слева) и Юрий Демин

По словам политолога Руслана Мухаметова, бывшего руководителя ГИБДД, скорее всего, ждет почетная отставка.

"Господин Демин достаточно хорошо себя зарекомендовал, он долго работал в ГИБДД и имеет заслуги перед государством. Но если подчиненный "косячит", то он, как начальник, несет за это ответственность. Силовиков обычно меняют, переводят их из одного региона в другой, чтобы исключить какие-то сращивания с местными элитами. Что касается Демина, то сложно сказать, направят ли его в другой регион из-за случившейся скандальной истории с его подчиненным. Скорее всего, это будет почетная отставка, а кадровой работы уже не будет", - рассказал политолог.

Напомним, что в марте заместитель начальника УГИБДД по Свердловской области Александр Юнусов, недавно получивший погоны полковника, попал в аварию, за предположительно пьяным силовиком гонялись автоинспекторы 6-й роты ДПС, а в итоге он отказался от проверки на алкоголь. После чего Юнусова уволили из системы МВД.