Дворкович: Отношения стран не должны зависеть от того, в каком настроении проснется кто-то за океаном

в этот день
13.04.18
12:20
В Екб.14:20
Эксперты прогнозируют протесты россиян из-за непопулярных реформ
В регионах после выборов продолжает дорожать бензин
Рабочие основного подрядчика Антипинского НПЗ устроили забастовку
Главное
Суд принял решение о блокировке Telegram

Тема дня
"Дефолта не произойдет, но есть вещи куда страшней…" Эксперты отметили панические настроения среди россиян – одни снова бросились покупать крупную бытовую технику, другие рассуждают, пора ли уже делать запасы гречки, ведь ситуация вряд ли улучшится, а паникеры пугают новым 1998 годом. Доктор экономических наук Валентин Катасонов успокаивает – дефолта не будет, но есть проблемы и посерьезней, ведь деньги – показатель общего самочувствия государства, и "наши анализы" очень плохи.
13.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Тихий немецкий бунт Прагматичность фрау Меркель в подходе к участию в возможной военной интервенции в Сирию заслуживает пусть не бурных, но всё-таки аплодисментов. Потому что сегодня немецкая рациональность стоит выше французской эмоциональности и британского раболепия. Впрочем, на отказ от заманчивого предложения немного повоевать против России и Асада у фрау канцлерин есть ряд довольно веских причин. Но осадочек останется. И не факт, что в ближайшее время у Германии не начнутся проблемы.
13.04.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
В Кургане рухнул супермаркет "Магнит"
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
Путин уволил главу СКР по Свердловской области
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
Аваков заявил американцам, что МВД готовится к операции по "освобождению" Донбасса
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 375



Новости
13.04.2018 10:31 Мск (12:31 Екб)
политика | В России
Дворкович: Отношения стран не должны зависеть от того, в каком настроении проснется кто-то за океаном
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Аркадий Дворкович, Екатеринбург, ЭКСПО 2025 (2018) | Фото: Накануне.RU

Отношения стран не должны зависеть от того, в каком настроении проснется кто-то за океаном, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

Россия не готова брать на себя такие риски, отметил он.

"Любое партнерство требует доверия, без него невозможно двигаться вперед. А мы не можем зависеть от того, в каком настроении проснется кто-то там за океаном и от того, что взбредет в голову конкретному человеку следующим утром, мы не можем такие риски на себя принимать. Это вопрос как раз к европейскому бизнесу", - цитирует РИА Новости вице-премьера.

"Европа присоединилась к предыдущим санкциям. Ну что? Выиграла от этого хоть что-то?.. Потеряла очень много", - заявил Дворкович.

Президент США Дональд Трамп в среду написал, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Заявление вызвало бурную реакцию российского рынка и падение рубля. При этом на следующее утро Трамп написал, что не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии: это может произойти "либо очень скоро, либо совсем не скоро". Новая запись также повлияла на рынки, успокоив их.

Другие новости по темам: аркадий дворкович, дональд трамп
13.04.2018 10:31 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:31 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.04.2018 08:51 Мск
Трамп обсудит удар по Сирии с Мэй и Макроном

Ранее 13.04.2018 00:46 Мск
Американские чиновники нашли доказательства химатаки в Сирии

Ранее 12.04.2018 13:46 Мск
"Очень скоро" или "совсем не скоро": Трамп заявил, что не уточнял сроки нанесения удара по Сирии

Ранее 12.04.2018 09:34 Мск
Безрассудная эскалация в Сирии - ещё не новый Карибский кризис








Добавить комментарий:

Дворкович: Отношения стран не должны зависеть от того, в каком настроении проснется кто-то за океаном
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+