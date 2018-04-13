Дворкович: Отношения стран не должны зависеть от того, в каком настроении проснется кто-то за океаном

Отношения стран не должны зависеть от того, в каком настроении проснется кто-то за океаном, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

Россия не готова брать на себя такие риски, отметил он.

"Любое партнерство требует доверия, без него невозможно двигаться вперед. А мы не можем зависеть от того, в каком настроении проснется кто-то там за океаном и от того, что взбредет в голову конкретному человеку следующим утром, мы не можем такие риски на себя принимать. Это вопрос как раз к европейскому бизнесу", - цитирует РИА Новости вице-премьера.

"Европа присоединилась к предыдущим санкциям. Ну что? Выиграла от этого хоть что-то?.. Потеряла очень много", - заявил Дворкович.

Президент США Дональд Трамп в среду написал, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Заявление вызвало бурную реакцию российского рынка и падение рубля. При этом на следующее утро Трамп написал, что не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии: это может произойти "либо очень скоро, либо совсем не скоро". Новая запись также повлияла на рынки, успокоив их.