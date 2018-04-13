В Магнитогорске пенсионер избил судебного пристава тростью

В Магнитогорске 62-летний пенсионер, который пришел в суд подавать заявление на прием к председателю, избил судебного пристава тростью.

Инцидент произошел еще 19 февраля этого года в Правобережном районном суде города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Судебный пристав, находящийся на посту, заметил, что пришедшая вместе с мужчиной гражданка записывает происходящее на камеру телефона. Ей было сказано прекратить запись, так как в здании суда видеосъемка запрещена. Женщина подчинилась требованию.

После этого сам пенсионер потребовал пропустить его к судье, ранее рассматривавшего дело с его участием, исходом которого он остался недоволен. Судебный пристав отказал посетителю, объяснив, что судьи не ведут личного приема. Получив отказ, злоумышленник несколько раз ударил пристава тростью.

Было возбуждено уголовное дело, сейчас мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.