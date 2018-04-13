СКР проверяет версию о том, что нападение на редактора "Областной газеты" в Екатеринбурге может быть связано с его работой

В Следственном комитете РФ по Свердловской области рассказали о ходе проверки по факту нападения на главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина.

Напомним, в четверг вечером журналист был жестоко избит арматурой возле своего дома в Екатеринбурге. Сам Полянин считает, что нападение связано со статьей о "коммунальных войнах", которая вышла в его издании.

"По факту причинения телесных повреждений главному редактору "Областной газеты" следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга областного Следственного комитета организована доследственная проверка. В ходе проверки следствием СКР совместно с полицейскими выясняются все обстоятельства происшествия, в том числе, проверяется возможная версия о том, что нападение могло быть связано с профессиональной деятельностью журналиста. Но в настоящий момент объективных данных об этом пока что не имеется", - сообщил Накануне.RU официальный представитель СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Он добавил, что по итогам доследственной проверки обязательно будет принято процессуальное решение.