Сити-менеджер Ульяновска ушел в отставку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

"12 апреля глава города Ульяновска Сергей Панчин подписал заявление об увольнении по собственному желанию главы администрации Алексея Гаева", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, отставка могла быть связана с критикой работы Гаева по благоустройству города со стороны губернатора региона.

Исполняющим обязанности главы администрации Ульяновска назначен первый заместитель главы администрации Вадим Андреев.

В течение 30 дней Ульяновская гордума объявит новый конкурс на замещение вакантной должности.