Сити-менеджер Ульяновска ушел в отставку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.
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"12 апреля глава города Ульяновска Сергей Панчин подписал заявление об увольнении по собственному желанию главы администрации Алексея Гаева", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, отставка могла быть связана с критикой работы Гаева по благоустройству города со стороны губернатора региона.
Исполняющим обязанности главы администрации Ульяновска назначен первый заместитель главы администрации Вадим Андреев.
В течение 30 дней Ульяновская гордума объявит новый конкурс на замещение вакантной должности.