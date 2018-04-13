Южноуралец украл из дачных домиков граждан стройинструмент на сотни тысяч рублей

В Красноармейском районе будут судить 36-летнего ранее судимого местного жителя за кражу строительного инструмента.

С сентября 2017 по январь 2018 года злоумышленник похищал имущество из жилых, строящихся и дачных домов, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Всего мужчина совершил 14 преступлений, потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму свыше 340 тыс. рублей.

"В ходе предварительного следствия по информации, полученной от обвиняемого, обнаружено, изъято и возвращено потерпевшим имущество на сумму около 120 тыс. рублей", - отметили в надзорном ведомстве.