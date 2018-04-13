Китайский флот продемонстрировал силу в Южно-Китайском море

12 апреля ВМС НОАК устроили крупнейший в новейшей истории Китая смотр ВМС. На нём присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин, занимающий также должность главы Центрального военного совета страны. Как сообщается в китайских СМИ, сначала он взошёл на борт ракетного эсминца "Чанша". Всего в смотре принимали участие 48 кораблей (среди которых и авианосец "Ляонин", а также подводные лодки) и 76 летательных аппаратов, таким образом это мероприятие стало самым масштабным военно-морским парадом в истории КНР.

Вместе с главой государства присутствовали также командующий ВМС НОАК Шэнь Цзинлун и главный комиссар ВМС Цинь Шэньсян.

По окончании смотра Си Цзиньпин также посетил авианосец "Ляонин", в присутствии председателя КНР взлетели четыре истребителя из его авиагруппы. После этого глава китайского государства спустился в камбуз и отобедал с матросами. Выступая перед моряками, он отметил особую важность создания мощного народного флота для дела возрождения китайской нации. По словам китайского лидера, необходимо ускорить процесс модернизации ВМС с тем, чтобы создать первоклассный флот мирового уровня.

Смотр ВМС прошёл на фоне того, что Соединённые Штаты обвиняют Китай в размещении аппаратуры РЭБ на островах Наньша. Вашингтон не признаёт суверенитета КНР над островами и называет военное строительство там незаконным, тогда как Пекин считает защиту островов своим неотъемлемым правом.