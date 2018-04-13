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экономика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Тихий немецкий бунт Прагматичность фрау Меркель в подходе к участию в возможной военной интервенции в Сирию заслуживает пусть не бурных, но всё-таки аплодисментов. Потому что сегодня немецкая рациональность стоит выше французской эмоциональности и британского раболепия. Впрочем, на отказ от заманчивого предложения немного повоевать против России и Асада у фрау канцлерин есть ряд довольно веских причин. Но осадочек останется. И не факт, что в ближайшее время у Германии не начнутся проблемы.
13.04.2018
Мнения из Сети ;
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Шельфовые участки будут предоставляться через аукцион
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Роснефть, скважина, Чёрное море, шельф, нефть (2017) | Фото: eadaily.com

Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в закон о континентальном шельфе, которыми учреждаются аукционы на предоставление недропользователям участков для добычи полезных ископаемых, передает корреспондент Накануне.RU.

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На сегодняшний день предоставление в пользование участков шельфа осуществляется без проведения аукционов. Вместе с тем критериев выбора конкретного юридического лица законодательством не установлено, отмечено в материалах кабмина.

"Сложившаяся правоприменительная практика показала несовершенство существующей процедуры безаукционного предоставления права пользования участками недр, негативно сказывающееся на освоении недр континентального шельфа в современных экономических условиях", - говорится в пояснениях к проекту.

На участок могут претендовать "Газпром", как собственник единой системы газоснабжения, и государственная "Роснефть", имеющая опыт работы на шельфе. Поправки могли бы открыть доступ к шельфу для частных компаний в том случае, если бы кабмин изменил и критерии юрлиц, допущенных для работы на шельфе. Дискуссия о либерализации шельфа идет уже несколько лет с подачи негосударственных компаний. Идею ранее поддержали и в Совфеде, сенаторы заявили, что расширение круга предприятий, допущенных к работе на шельфе, поможет повысить уровень геологической изученности региона.

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13.04.2018 10:11 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:11 Екб


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Шельфовые участки будут предоставляться через аукцион
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