Шельфовые участки будут предоставляться через аукцион

Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в закон о континентальном шельфе, которыми учреждаются аукционы на предоставление недропользователям участков для добычи полезных ископаемых, передает корреспондент Накануне.RU.

На сегодняшний день предоставление в пользование участков шельфа осуществляется без проведения аукционов. Вместе с тем критериев выбора конкретного юридического лица законодательством не установлено, отмечено в материалах кабмина.

"Сложившаяся правоприменительная практика показала несовершенство существующей процедуры безаукционного предоставления права пользования участками недр, негативно сказывающееся на освоении недр континентального шельфа в современных экономических условиях", - говорится в пояснениях к проекту.

На участок могут претендовать "Газпром", как собственник единой системы газоснабжения, и государственная "Роснефть", имеющая опыт работы на шельфе. Поправки могли бы открыть доступ к шельфу для частных компаний в том случае, если бы кабмин изменил и критерии юрлиц, допущенных для работы на шельфе. Дискуссия о либерализации шельфа идет уже несколько лет с подачи негосударственных компаний. Идею ранее поддержали и в Совфеде, сенаторы заявили, что расширение круга предприятий, допущенных к работе на шельфе, поможет повысить уровень геологической изученности региона.