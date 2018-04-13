В Перми может вырасти плата за парковки

В Пермском крае могут вырасти цены на парковки - по информации пермской дирекции дорожного движения в первом квартале 2018 г. пиковая загруженность парковочных мест составила 92%, средняя занятость при этом составляет 76%, передает корреспондент Накануне.RU.

В этом году водители воспользовались услугой платных парковок более 66 тыс. раз. Общая сумма за оплату парковки составляет порядка 10,5 млн руб., расходы на содержание – 4,8 млн руб.

Как сообщает "Ъ", со ссылкой на свои источники, мэрия Перми предложила повысить плату за парковку с 15 до 20 руб. Однако в пресс-службе губернатора Пермского края корреспонденту Накануне.RU эту информацию не подтвердили.

"На совещании губернатору Пермского края Максиму Решетникову действительно была представлена информация о загруженности парковок в Перми. Однако тарифы платы за парковку не обсуждались. Был поднят вопрос о расширении парковок", - сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, в Перми система платных парковок ограничена улицами Пушкина, Попова, Окулова (от улицы Газеты Звезда до улицы Попова), Монастырской (от Перми-I до улицы Газеты Звезда), Советской (от улицы М. Горького до улицы Н. Островского) и Николая Островского.