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12.04.2018
политика  |  комментариев: 4
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Почему власти замалчивают День космонавтики Все скромней год от года проходит 12 апреля. Казалось бы, хороший повод для народного единения, как того хотят власти, но никаких грандиозных мероприятий не было анонсировано, практически незаметно прошло и другое знаковое событие – 50 лет со дня смерти Гагарина.
12.04.2018
общество ;  | комментариев: 9
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Новости
13.04.2018 10:14 Мск (12:14 Екб)
общество | Центральный ФО
Представитель Telegram доставил в суд в Москве ходатайство об отложении заседания по иску Роскомнадзора
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Телеграм, Telegram, Роскомнадзор (2018) | Фото: Накануне.RU

Telegram просит отложить рассмотрение иска Роскомнадзора о блокировке мессенджера. Соответствующее ходатайство представителя компании доставлено в Таганский суд Москвы, где сегодня запланировано заседание по этому вопросу. Об этом сообщил представитель правозащитной организации "Агора" Дмитрий Колбасин, передает МИА "Россия сегодня".
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"Факс от адвоката Дмитрия Динзе в суд доставлен. Мы получили подтверждение о его получении", - сказал он.

Рассмотрение иска по существу ранее было запланировано на 10 утра.

Напомним, 6 апреля Роскомнадзор подал в суд иск о блокировке Telegram, после того, как истек 15-дневный срок, отведенный администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. В Telegram ранее объяснили невозможность этого.

Позднее Роскомнадзор ходатайствовал о привлечении ФСБ в качестве третьего лица к иску о блокировке Telegram.

Другие новости по темам: Telegram, иск, Роскомнадзор, Таганский суд Москвы
13.04.2018 10:14 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:14 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.04.2018 10:28 Мск
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Представитель Telegram доставил в суд в Москве ходатайство об отложении заседания по иску Роскомнадзора
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