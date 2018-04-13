Представитель Telegram доставил в суд в Москве ходатайство об отложении заседания по иску Роскомнадзора

Telegram просит отложить рассмотрение иска Роскомнадзора о блокировке мессенджера. Соответствующее ходатайство представителя компании доставлено в Таганский суд Москвы, где сегодня запланировано заседание по этому вопросу. Об этом сообщил представитель правозащитной организации "Агора" Дмитрий Колбасин, передает МИА "Россия сегодня".

"Факс от адвоката Дмитрия Динзе в суд доставлен. Мы получили подтверждение о его получении", - сказал он.

Рассмотрение иска по существу ранее было запланировано на 10 утра.

Напомним, 6 апреля Роскомнадзор подал в суд иск о блокировке Telegram, после того, как истек 15-дневный срок, отведенный администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. В Telegram ранее объяснили невозможность этого.

Позднее Роскомнадзор ходатайствовал о привлечении ФСБ в качестве третьего лица к иску о блокировке Telegram.