В одном из районов Ямала нашли обломок ракеты

Вахтовики сфотографировали лежащий в Ямальском районе обломок ракеты, передает корреспондент Накануне.RU.

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"Вот это – часть ступени от какой-то ракеты. Упала прямо в районе Большого креста, на месте пересечения Бованенковского зимника и ответвлений на Малыгу и Тасийское. Лежит себе достопримечательность, боками с наскальной живописью от проезжающих зимарей светит", - цитирует "Север-пресс" рабочих.

Местные жители относятся к подобным "гостям" спокойно – падения "осколков" случаются регулярно. Последний запуск, который принес "мусор" в район случился в декабре 2017 г.

В пресс-службе окружного управления МЧС Накануне.RU сообщили, что спасатели ничего не знают о падении части ракеты. В приемной главы Ямальского района также не смогли прокомментировать фотографию: все руководители сейчас на совещаниях.