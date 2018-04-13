В Кургане экс-бухгалтера МВД будут судить за мошенничество

В Кургане уголовное дело бывшего бухгалтера МВД направлено в суд - 36-летняя женщина обвиняется в мошенничестве.

Злоумышленница разработала мошенническую схему завладения бюджетными деньгами, которую последовательно реализовывала в период с ноября 2014 года по ноябрь 2017 года, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Путем обмана работников и злоупотребления доверием руководства данного учреждения при формировании реестров на перечисление заработной платы она вносила заведомо ложные сведения о причитающихся ей суммах выплат, увеличивая их.

В результате женщина похитила более 548 тыс. рублей.

Злоумышленница признала вину и даже частично возместила ущерб.