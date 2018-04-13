Задержан директор тверской фирмы, чей автобус попал в ДТП в Подмосковье

После ДТП с экскурсионным автобусом в Московской области возбуждено еще одно уголовное дело. Следы привели в Тверь.

Как сообщалось ранее, в четверг на 67 км автодороги А-107 малого бетонного кольца в Подмосковье произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2109 и автобуса, после чего последний съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель легкого автомобиля от полученных травм скончался. Автобус перевозил 40 детей в сопровождении взрослых. В результате шестеро детей и трое взрослых были доставлены в городскую больницу для оказания медицинской помощи.

Известно, что дети возвращались с экскурсии из Ногинска в Клин. Полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Следователи СКР выяснили, что автобус Volvo принадлежит ООО "ТверьТурСервис". Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Тверской области, в офис компании, расположенный в Твери, незамедлительно выехала усиленная следственная группа в составе сотрудников отдела по расследованию особо важных дел, отдела криминалистики регионального СК и областного УМВД. В офисе был проведен обыск и изъята необходимая документация, связанная с оказанием услуг перевозки и эксплуатацией транспортного средства.

Возбуждено еще одно уголовное дело - на этот раз об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. По подозрению в совершении данного преступления задержан директор ООО "ТверьТурСервис". Дело на личном контроле у руководителя регионального Следственного комитета.